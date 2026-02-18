Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askeri, açılan "dost ateşi" sonucu hayatını kaybetti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Han Yunus'ta Paraşütçü Tugayı'na bağlı keşif birliğinde görev yapan 21 yaşındaki Başçavuş Ofri Yafe'nin öldüğü belirtildi.
Açıklamada olayın ayrıntılarına yer verilmedi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise söz konusu askerin, yanlışlıkla İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü aktardı.
Ordunun olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Han Yunus'ta 'dost ateşi' sonucu asker hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.