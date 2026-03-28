Hande Erçel'den uyuşturucu iddialarına yanıt
Hande Erçel'den uyuşturucu iddialarına yanıt

28.03.2026 13:39
Hande Erçel, uyuşturucu kullanmadığını ve iddiaları kabul etmediğini açıkladı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erçel "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hande Erçel'in ifadesi alındı. Erçel ifadesinde "Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğim Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" dedi.

'ÜZÜNTÜ DUYUYORUM'

Erçel ifadesinin devamında, "13 yıldır ekranların önündeyim. Etkileyebileceğim bir kitlem olduğunun farkındayım. Bu sebeple yaşantıma dikkat ediyorum. Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hande Erçel'den uyuşturucu iddialarına yanıt - Son Dakika

SON DAKİKA: Hande Erçel'den uyuşturucu iddialarına yanıt - Son Dakika
