Handelsblatt'a göre Almanya ve Fransa 2035 motor yasağını esnetecek pakette anlaştı - Son Dakika
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Handelsblatt'a göre Almanya ve Fransa 2035 motor yasağını esnetecek pakette anlaştı

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Habere göre Almanya ve Fransa, AB'de 2035 içten yanmalı motor yasağını esnetecek pakette anlaştı. Üreticiler 2035'ten itibaren emisyonlarını ortalama yüzde 90 azaltırsa dizel ve benzinli araç satabilecek, 2028'den itibaren teşvikler yalnızca AB malı araçlara verilecek.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'nde (AB) 2035'teki içten yanmalı motor yasağını esnetecek bir paket üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Almanya ve Fransa, AB Komisyonu'nun otomotiv sektörüne yönelik katı kurallarını yumuşatmak için ortak bir strateji belirledi.

İki ülkenin uzlaştığı bu stratejik adım, AB Komisyonu'nun mevcut yasa tasarılarını doğrudan değiştirmeyi hedefliyor.

Siyasi bir karşılıklılık ilkesine dayanan anlaşmada, Almanya Başbakanı Merz, iklim hedefleri konusunda otomotiv sektörünü rahatlatacak ödünler elde etti.

Buna göre, AB'nin daha önce 2035 yılı için planladığı "içten yanmalı motorların tamamen kaldırılması" hedefi esnetilecek.

Otomotiv üreticilerinin 2035'ten itibaren emisyonlarını ortalama yüzde 90 oranında azaltması yeterli olacak ve kalan yüzde 10'luk dilim için karbon dengeleme zorunluluğu kaldırılacak.

Böylece şirketler, filo ortalamasını tutturdukları sürece dizel ve benzinli araç satmaya devam edebilecek. Ayrıca büyük şirketlerin ticari araç filolarına getirilmesi planlanan zorunlu elektrikli araç kotaları, bağlayıcı olmayan ulusal hedeflere dönüştürülecek.

Kamu teşvikleri sadece "AB malı" araçlara verilecek

Buna karşılık Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ülkesinin uzun süredir savunduğu "Made in EU (AB malı)" korumacılık tedbirleri konusunda Almanya'nın desteğini alacak.

2028 yılından itibaren devlet destekli araç alım primleri, kiralama sübvansiyonları ve kamu ihaleleri, yalnızca Avrupa'da üretilen araçlara verilecek. Bu araçlarda kullanılan parçaların katma değer bazında en az yüzde 70'inin Avrupa menşeli olması gerekecek.

Birleşik Krallık, AB'nin ticaret ve yatırım koruma kurallarına uyduğu sürece bu uygulamanın istisnası sayılabilecek.

Bataryalar için kademeli geçiş

Otomotiv sektörünün baskısıyla tedarik zincirinde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak adına bataryalar için kademeli geçiş takvimi belirlendi.

2028 ve 2029'da batarya hücreleri dahil, kilit bileşenlerin en az yüzde 10'unun Avrupa üretimi olması aranacak. Bu oran, 2030-2032 döneminde kademeli yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarılacak.

Avrupa'nın iki büyük ekonomisi olan Almanya ve Fransa, vergi mükelleflerinin parasının Asya veya Amerika'dan yapılan ithalatı desteklemek yerine yerli üretimi teşvik etmek amacıyla kullanılması konusunda ortak hareket ederek, AB Konseyi'nde bu doğrultuda lobi yapacak.

Kaynak: AA
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