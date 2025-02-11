Hangzhou, İnovasyon Merkezini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Hangzhou, İnovasyon Merkezini Güçlendiriyor

Hangzhou, İnovasyon Merkezini Güçlendiriyor

Alibaba ve DeepSeek ile teknoloji işbirlikleri ve yapay zekayı teşvik eden yeni önlemler açıklandı.

11.02.2025 18:58
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HANGZHOU, 11 Şubat (Xinhua) -- Elektronik ticaret devi Alibaba ve yıldızı parlayan yapay zeka şirketi DeepSeek'e ev sahipliği yapan Çin'in doğusundaki teknoloji kenti Hangzhou, üst düzey inovasyon merkezi statüsünü daha da yükseltmek için bir dizi önlem açıkladı.

Hangzhou Belediyesi Bilim ve Teknoloji Bürosu Başkanı Lou Xiuhua düzenlediği basın toplantısında söz konusu önlemlerin üst düzey inovasyon platformları geliştirmeyi, teknoloji transferi ve uygulamasını teşvik etmeyi ve teknolojik inovasyonun ana itici gücü olarak işletmelerin rolünü güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Önlemler arasında teknoloji inovasyon platformları, üniversiteler, işletmeler ve sanayi zincirleri arasındaki işbirliğini teşvik eden ortaklık planı da bulunuyor.

Kentteki büyük ölçekli modeller ve bilgi işlem gücü altyapısı gibi tesis ve temel projelerin inşasına hız verileceğini kaydeden Lou, daha fazla bilgi işlem gücü kuponunun tahsis edileceğini dile getirdi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) daha düşük maliyetlerle daha fazla bilgi işlem kaynağına erişmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan bilgi işlem gücü kuponları, yapay zeka teknolojilerinin yenilikçi uygulamaları ve dijital dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan devlet sübvansiyon araçları olarak öne çıkıyor.

Hangzhou'da, yapay zekanın sektörlerdeki entegrasyon ve uygulamalarını teşvik için "yapay zeka artı" inisiyatifi başlatılacak. Kent, üniversiteleri ve araştırma kurumlarını teknoloji alanında elde ettikleri sonuçları "önce kullan, sonra öde" modeli çerçevesinde KOBİ'lere lisanslamaya teşvik ederek, teknolojik başarıların uygulanmasında reforma da gidecek.

Ekonomik güç merkezi olan Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou, internet ve teknoloji sektörlerinde önemli bir merkez olarak kendini geliştirerek, elektronik ticaret, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarındaki gelişmelere öncülük ediyor.

Kaynak: Xinhua

Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Teknoloji, Hangzhou, Alibaba, Ekonomi, Güncel, Dizi, Son Dakika

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