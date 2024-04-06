Hangzhou ve Miami Arasında Yeni Bir Hava Kargo Hizmeti Başlatıldı

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HANGZHOU, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki bir imalat ve ticaret merkezi olan Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou ile ABD'nin Miami kentini birbirine bağlayan yeni bir hava kargo hizmeti başlatıldı.

Zhejiang Eyalet Havalimanı Grubu Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kıyafet ve ayakkabı gibi sınır ötesi e-ticaret ürünlerinden oluşan 104 ton mal yüklenen ve Atlas Havayolları tarafından işletilen bir kargo uçağı, Cuma günü Miami'ye gitmek üzere Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.

Böylece New York, Los Angeles ve Chicago'dan sonra Hangzhou havalimanı tarafından, ABD'ye gidiş dönüş seferleri yapacak tamamen kargo amaçlı dördüncü rota da açılmış oldu.

Şirkete göre bu rotanın açılmasının, iki şehir arasındaki ticari etkileşim için bir "hava köprüsü" oluşturması bekleniyor.