Hanımlar Sanat Sokağı: Kadınların Üretim Merkezi

Kızılcahamam'da kadınların üretime katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan Hanımlar Sanat Sokağı, el sanatları, eğitim ve yerel üretimin bir araya geldiği merkezlerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Millet Bahçesi içerisindeki Hanımlar Sanat Sokağı'nda el işi, çini ve seramik, soft kumaş, geleneksel el sanatları ile giyim onarım atölyeleri bulunuyor. Kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, satışa çıkarılarak kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlıyor.

Eğitim merkezi olarak da hizmet veren Hanımlar Sanat Sokağı'nda, farklı yaş gruplarındaki kursiyerlere alanında uzman eğitmenler tarafından el sanatları ve üretim teknikleri üzerine eğitimler veriliyor.

Yaz döneminde 17.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, kursiyerler öğrendikleri tekniklerle kendi ürünlerini tasarlama ve sergileme fırsatı buluyor.

Öte yandan, ilçenin turizm rotasında yer alan Kızılcahamam Büyük Kaplıca, açılışının üzerinden geçen bir yıl içinde 116 bin ziyaretçiyi ağırladı.