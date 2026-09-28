Hanna Fırtınası Bermuda'nın kuzeydoğusunda saatte 72 kilometre hızla ilerliyor - Son Dakika
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Hanna Fırtınası Bermuda'nın kuzeydoğusunda saatte 72 kilometre hızla ilerliyor

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Hanna Tropikal Fırtınası'nın Bermuda'nın yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda oluştuğunu ve doğuya ilerlediğini bildirdi. Fırtına hızının saatte yaklaşık 72 kilometre olduğu, kıyı bölgeleri için herhangi bir uyarı yapılmadığı belirtildi.

Atlantik Okyanusu'nda Bermuda bölgesinin yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda Hanna Tropikal Fırtınası'nın oluştuğu bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC), Hanna Tropikal Fırtınası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fırtına'nın Bermuda bölgesinin yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda oluştuğu ve doğuya doğru ilerlediği ifade edildi.

Fırtına hızının saatte yaklaşık 72 kilometre olduğu belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle kıyı bölgeleri için herhangi bir uyarı yapılmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hanna Fırtınası Bermuda'nın kuzeydoğusunda saatte 72 kilometre hızla ilerliyor - Son Dakika
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