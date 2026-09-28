Hanna Fırtınası Bermuda'nın kuzeydoğusunda saatte 72 kilometre hızla ilerliyor

Atlantik Okyanusu'nda Bermuda bölgesinin yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda Hanna Tropikal Fırtınası'nın oluştuğu bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC), Hanna Tropikal Fırtınası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fırtına'nın Bermuda bölgesinin yaklaşık 1400 kilometre kuzeydoğusunda oluştuğu ve doğuya doğru ilerlediği ifade edildi.

Fırtına hızının saatte yaklaşık 72 kilometre olduğu belirtilen açıklamada, fırtına nedeniyle kıyı bölgeleri için herhangi bir uyarı yapılmadığı kaydedildi.