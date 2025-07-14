Hanoi'de Fosil Yakıtlı Motosikletler Yasaklanıyor

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, hava kirliliğini azaltma çabaları kapsamında Temmuz 2026'dan itibaren fosil yakıt kullanan motosiklet ve mopetlerin yasaklanacağı açıklandı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yeni düzenlemeye ilişkin karar imzaladı.

Buna göre, başkent Hanoi'nin merkezinde fosil yakıtlı motosiklet ve mopetler, Temmuz 2026'dan itibaren kullanılamayacak.

Yetkililer, 5 yıl içinde bu yasağın genişletilmesinin ve kentte elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yaklaşık 8 milyon nüfusu olan Hanoi'de 7 milyona yakın motosiklet olduğu belirtiliyor. Kentteki trafik, yoğun hava kirliliğine yol açıyor.