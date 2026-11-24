Hanoi'de restoranı çökerten patlama 6 can aldı, 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xinhua'nın aktardığına göre Vietnam'ın başkenti Hanoi'de salı sabahı meydana gelen patlama bir restoranın çökmesine neden oldu. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
HANOİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın başkent Hanoi'de salı sabahı meydana gelen ve bir restoranın çökmesine neden olan patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua
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