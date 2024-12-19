Hanoi'deki Kafe Yangınında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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HANOİ, 19 Aralık (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kafeye molotofkokteyli atılması sonucu çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel VnExpress gazetesinin haberine göre, Hanoi'nin Bac Tu Liem bölgsinde çarşamba gecesi saat 23.00 sularında çıkan yangında karaoke etkinlikleriyle popüler olan kafe hızla alev ve dumanlara teslim olurken yangın, kafenin yanındaki bir eve de sıçradı.

Habere göre yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirten polis, durumu stabil olan 5 kişi ve hastaneye kaldırılan 2 kişi dahil olmak üzere toplam 7 kişiyi kurtardı.

Vietnam Haber Ajansı'na göre Bac Tu Liem bölge polisi, yangından sorumlu olduğu iddia edilen şüphelinin 51 yaşında bir adam olduğunu söyledi.

Polis, daha önce soygun ve hırsızlık suçlarından iki sabıkası bulunan adam hakkında yasal işlem başlattı.

Şüpheli, kafe çalışanlarıyla tartıştıktan sonra benzin alarak kafenin birinci katına döktüğünü itiraf etti.