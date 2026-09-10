Hanönü\'de geleneksel Gökçeağaç Panayırı törenle açıldı

Hanönü'de düzenlenen Gökçeağaç Panayırı törenle açıldı.

Sağlıklı Yaşam Parkı'nda düzenlenen panayırın başlaması dolayısıyla yapılan törene Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin ile vatandaşlar katıldı.

Panayırda ilçe esnafı ve farklı yerlerden gelen işletmeler ürünlerini satışa sunuyor.

Pazar gününe kadar sürecek panayırda yerel sanatçılar da sahne alacak.???????