Hanönü'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Hanönü'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.
Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda, Hanönü Çok Programlı Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan video sunumu yapıldı.
Öğrenciler tarafından şiirler okunup "Vatan sağ olsun" konulu oratoryo gösterisi sahnelendi.
Kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Tolga Değirmenci tarafından ödülleri verildi.
Programa Belediye Başkanı Serkan Uçar, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.
Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzayın derinlikleri hakkında bilgi veriyor. Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Ziyaretçiler burada uzayın derinliklerini keşfederek temel bilgiler ediniyor.
Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki Alacahırka Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle yangın yerine tam olarak ulaşamadı. Ancak yangın çeşmelerine hortumlar bağlayarak müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evin çatısı çöktü ve kullanılamaz hale geldi.
Bilim insanları, bitmiş lityum iyon pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu. Toyota Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen özel bir enjeksiyon sayesinde bitmiş piller yüzde 80 oranında eski gücüne kavuşuyor ve en az 100 döngüye kadar yeniden kullanılabiliyor. Bu yenilik, eski pillerin ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayarak batarya değişimi yerine pili yeniden doldurma kavramının hayatımıza girmesine olanak tanıyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın uzun süren girişimleri sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, özel öğretim kurumu öğretmenlerinin indirimli ulaşım hakkını onayladı. Bu karar, özel sektör öğretmenlerinin kamuda çalışan öğretmenlerle eşit şartlarda ulaşım indiriminden yararlanmasını sağlayacak.
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