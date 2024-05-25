Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma etkinlikleri Hanönü'de devam etti.
29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Hanönü Belediye Başkanlığı ve Hanönü İlçe Müftülüğünce anma programı yapıldı.
Programa, Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Kastamonu Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi ile vatandaşlar katıldı.
Yamalı, 4 yıl aradan sonra etkinliklerin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Semazen gösterisinin ardından yapılan dua ile program sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Hanönü'de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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