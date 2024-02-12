Hanönü'de umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Hanönü'de umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi

Hanönü\'de umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi. Hanönü İlçe Müftülüğü tarafından Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında umreye gidecek 34 kişi için dua edildi. Mevlidin ardından umreye gidecek vatandaşlar helallik aldı.

12.02.2024 15:37
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.

Hanönü İlçe Müftülüğünce Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçeden umreye gidecek 34 kişi için dua edildi.

Mevlidin ardından umreye gidecek vatandaşlar helallik aldı.

Kaynak: AA

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