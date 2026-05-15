Hantavirüs Riskleri Üzerine Açıklama

15.05.2026 09:54
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı, hantavirüsle ilgili Türkiye'de risk olmadığını belirtti.

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Recep Tunahan Güler

(ANKARA)- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, hantavirüs vakalarına ilişkin, "Şu anda ülkemiz açısından bir risk oluşturacak durum söz konusu değil" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, dünya gündeminde yer alan hantavirüs vakalarına ilişkin ANKA Haber Ajanası'na  değerlendirmelerde bulundu.

Eroğlu, virüsün kemirgenlerin dışkısı, salyası ya da idrarlarıyla temas edilmesiyle bulaştığını ve insandan insana buluaşla ilgili herhangi bir bilimsel tespitin bulunmadığını kaydetti.

Eroğlu, hantavirüs vakalarında ölüm oranının yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, "Bunun iki sendromu var. Birisi böbrekleri tutuyor, diğeri akciğeri tutuyor. Yüzde 5 civarında bir ölüm yapıyor" dedi.

2009 öncesinde de hantavirüsün Türkiye'de görüldüğünü belirten Eroğlu, "O gün elimizdeki rakamlara göre 251 vaka olmuş. Bunun 13 tanesi ölümle sonuçlanmış ülkemizde" diye konuştu.

HİJYEN VE BİYOGÜVENLİK ÇAĞRISI

Eroğlu, hantavirüse karşı alınması gereken önlemlere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ülkemiz açısından bir risk oluşturacak durum söz konusu değil. Ancak özellikle insanların hijyene ve biyogüvenlik önlemlerine dikkat etmesi lazım. Yani bu bahsettiğimiz kemirgenlerin salya dışkı, herhangi bir temas, daha çok riski bölgelerde ellerin temizlenmesi, dezenfekte edilmesi alınacak en önemli önlemlerden bir tanesi."

Kaynak: ANKA

