Hantavirüs Salgını Resmen Sona Erdi

CENEVRE, 3 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son hantavirüs temaslısının karantina sürecini tamamlaması ve beş haftadan uzun süredir yeni vaka bildirilmemesi üzerine Hollanda bandıralı Hondius kruvaziyer gemisiyle bağlantılı salgının resmen sona erdiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bugün, Hondius kruvaziyer gemisinde hantavirüse maruz kalan bir kişinin son temaslısı da karantina sürecini tamamladı, test sonucu negatif çıktı ve evine döndü. 25 Mayıs'tan bu yana yeni vaka bildirilmedi. Bu nedenle, hantavirüs salgınının sona erdiğini kabul ettiğimizi söylemekten büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Hollanda bandıralı Hondius kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs salgınında 3'ü ölümle sonuçlanan toplam 13 vaka kaydedilmişti. Salgın süresince 650'den fazla temaslı tespit edilerek takibe alındı.