Hapis Cezaevi Fırtınası: Enver K.O. Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hapis Cezaevi Fırtınası: Enver K.O. Yakalandı

Hapis Cezaevi Fırtınası: Enver K.O. Yakalandı
17.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

153 araması ve 59 yıl hapis cezası olan Enver K.O. gözaltına alındı, cezaevine gönderildi.

BİLİŞİM sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla, 153 ayrı aranması olan ve hakkında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Enver K.O. gözaltına alındı.Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında çok sayıda arama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle firari durumda bulunan Enver K.O.'yu yakalamak için operasyon düzenledi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada hükümlünün Kartal'da bir evde saklandığı tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri eve yaptıkları baskında Enver K.O.'yu gözaltına aldı. Hükümlüyle 1 ruhsatsız silah ve mermiler de ele geçirildi.

153 ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Enver K.O.'nun UYAP üzerinde tam 153 aranması olduğu, ayrıca hakkında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında 52 bin 440 lira para cezası bulunduğu da belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi

Kaynak: DHA

Dolandırıcı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapis Cezaevi Fırtınası: Enver K.O. Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 10:20:36. #7.11#
SON DAKİKA: Hapis Cezaevi Fırtınası: Enver K.O. Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.