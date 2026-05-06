Hapis cezası olan hükümlü yaşlı bakımevinde yakalandı

Batman'da hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü "özel yaşlı bakımevinde" yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Tasarlayarak öldürme suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K, özel yaşlı bakımevinde yakalandı." ifadesine yer verildi.
Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.
