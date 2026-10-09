Harakani Hastanesi uzmanı, sık enfeksiyonların alerjiye işaret edebileceğini söyledi.

KARS Harakani Devlet Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doktor Damla Altıntaş, çocuklardaki solunum yolu şikayetlerine dikkati çekerek, "Çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar, alerji ve bağışıklık sorunlarına işaret edebilir. Bu nedenle uzun süren ya da sık tekrarlayan yakınmaları olan çocukların uzman hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir" dedi.

Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Damla Altıntaş, çocukluk çağında solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü ancak enfeksiyon dönemleri dışında da devam eden veya tekrarlayan şikayetlerin alerjik hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Altıntaş, "Çocuklarda her burun akıntısını ya da öksürüğü enfeksiyon olarak değerlendirmemek gerekir. Özellikle enfeksiyon sonrasında uzayan öksürük, gece veya egzersizle ortaya çıkan öksürük, tekrarlayan hışıltı, burun tıkanıklığı, hapşırık ve gözlerde kaşıntı gibi şikayetler alerjik rinit veya astım gibi hastalıkların belirtisi olabilir. Çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar alerji ve bağışıklık sorunlarına işaret edebilir. Bu nedenle uzun süren ya da sık tekrarlayan yakınmaları olan çocukların uzman hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir" dedi.

BESİN ALERJİLERİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde görülen besin alerjilerine de dikkat çeken doktor Altıntaş, özellikle yeni besinlerle tanışma döneminde ortaya çıkan reaksiyonların aileler tarafından dikkatle gözlemlenmesi gerektiğini vurguladı. Altıntaş, "Bebeklerde ve çocuklarda bir besinin tüketilmesinin ardından ortaya çıkan kurdeşen, ciltte kızarıklık, dudaklarda şişlik, kusma veya solunumla ilgili belirtiler besin alerjisini düşündürebilir. Özellikle süt çocukluğu döneminde dışkıda kan veya mukus görülmesi de bazı besin alerjilerinin belirtisi olabilir. Ancak her döküntü veya sindirim sistemi şikayeti besin alerjisi anlamına gelmez. Doğru tanı ve gereksiz besin kısıtlamalarının önlenmesi açısından uzman değerlendirmesi önemlidir" diye konuştu.

Hastanede besin, solunum yolu ve ilaç alerjileriyle ilgili değerlendirmeler yapıldığını belirten doktor Altıntaş, gerekli görülen hastalarda uygun alerji testlerinin ve bağışıklık sistemine yönelik temel tetkiklerin uygulanabildiğini ifade etti.

'HER SIK HASTALANAN ÇOCUKTA BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ OLMAZ'

Çocuklarda sık enfeksiyon geçirmenin her zaman bağışıklık sistemi hastalığı anlamına gelmediğine dikkat çeken doktor Altıntaş, özellikle kreş ve okul çağındaki çocuklarda yılda birden fazla solunum yolu enfeksiyonu görülmesinin olağan olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Burada önemli olan yalnızca enfeksiyonların sayısı değil, şiddeti, süresi, tedaviye yanıtı ve çocuğun büyüme-gelişme durumudur. Tekrarlayan zatürreler, ağır veya tedaviye dirençli enfeksiyonlar, sık tekrarlayan ciddi kulak ve sinüs enfeksiyonları, hastaneye yatış gerektiren enfeksiyonlar ya da büyüme-gelişme geriliği gibi durumlarda bağışıklık sistemi hastalıkları açısından ayrıntılı değerlendirme yapılması gerekebilir."

'ÇOCUKLARDA GRİP AŞISI İHMAL EDİLMEMELİ'

Sonbahar ve kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korunmanın önemini vurgulayan Altıntaş, ailelere çocuklarının yaşına ve sağlık durumuna uygun şekilde yıllık grip aşılarını yaptırmalarını önerdi. Doktor Altıntaş, "Gripten korunmada yıllık aşılama önemlidir. Grip aşısı 6 ay ve üzerindeki çocuklara önerilmektedir. 9 yaşından küçük çocuklarda uygulanacak doz sayısı, daha önceki grip aşılanma durumuna göre belirlenir. İlk kez aşılanan veya geçmişte yeterli doz aşı uygulanmamış çocuklarda en az 4 hafta arayla 2 doz gerekebilir. Daha önce yeterli şekilde aşılanmış çocuklarda ise yıllık tek doz uygulanır" diye konuştu.