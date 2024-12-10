Harasta Hastanesi\'nde İşkence İzleri Bulundu

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- Harasta Askeri Hastanesi, Esad rejiminin işkence izlerini taşıyor

İşkence gören yaklaşık 40 kişinin cesedine ulaşıldı

ŞAM - Suriye'deki Harasta Askeri Hastanesi'nde Beşar Esad rejiminin işkenceyle öldürdüğü tespit edilen kişilerin cesetlerine ulaşıldı.

Suriye'de Esad ailesinin 53 yıl süren kanlı iktidarı devrildi. Yaşanan devrimle birlikte Esad rejiminin insanlığa karşı suçları gün yüzüne çıkmaya başladı. Başkent Şam yakınlarındaki Harasta Askeri Hastanesi'nde işkence izleri taşıyan ve kefenlerin üzerinde numaralar yazan yaklaşık 40 cesede ulaşıldı. Üzerinde kan bulunan cansız bedenlerin bir odada üst üste yığılı halde olduğu görüldü. Sednaya Hapishanesi Tutukluları ve Kayıpları Derneği'nin kurucu ortağı Diab Serriya, cesetlerin büyük ihtimalle Esad'ın "ölüm kampı ve işkence merkezi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutuklulara ait olduğunu ifade etti. Serriya, tutukluların cesetlerinin genellikle Harasta Hastanesi'ne getirildiğini, daha sonra toplu mezarlara nakledildiğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Esad'ın gözaltı merkezlerinde en az 60 bin kişi işkence veya kötü şartlar sonucu hayatını kaybetti.