Harbin 2025 Asya Kış Oyunları\'na Ev Sahipliği Yapacak

HARBİN, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası, Şubat 2025'te Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak.
Ünlü mevsimlik tema parkı olan Harbin Buz ve Kar Dünyası, her kış yoğun ilgi görüyor.
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