Harbin\'de Asya Kış Oyunları Açıldı

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HARBİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları, şehrin buz ve kar kültürünü vurgulayan bir törenle açıldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Harbin Uluslararası Konferans, Sergi ve Spor Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın da aralarında bulunduğu uluslararası konukların huzurunda oyunları resmen açtığını ilan etti. 8.000'i aşkın seyirci açılış törenine katıldı.

7-14 Şubat tarihleri arasında "Kış Rüyası, Asya'nın Sevgisi" sloganıyla düzenlenen Harbin Oyunları, 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarının ardından Çin'in ev sahipliği yaptığı önemli uluslararası kış sporları etkinliklerinden biri. Bu yıl, Harbin 1996 ve Changchun 2007'nin ardından Çin üçüncü kez Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmış oluyor.