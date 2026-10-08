Harbin-Yichun hızlı tren hattı sınır bölgelerinde ulaşımı güçlendiriyor

YİCHUN, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Harbin-Yichun hızlı tren hattı, 28 Eylül'de hizmete girmesinin ardından sınır bölgeleri, ormanlık alanlar ve görece az gelişmiş bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlarken, bölgenin ekonomik kalkınmasını da destekliyor.