Harbin-Yichun hızlı tren hattı sınır bölgelerinde ulaşımı güçlendiriyor

Harbin-Yichun hızlı tren hattı sınır bölgelerinde ulaşımı güçlendiriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusunda 28 Eylül'de hizmete giren Harbin-Yichun hızlı tren hattı, sınır bölgeleri ve ormanlık alanlarda ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Görece az gelişmiş bölgelerde ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor.
YİCHUN, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Harbin-Yichun hızlı tren hattı, 28 Eylül'de hizmete girmesinin ardından sınır bölgeleri, ormanlık alanlar ve görece az gelişmiş bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlarken, bölgenin ekonomik kalkınmasını da destekliyor.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?