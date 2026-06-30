Haredi Hahamdan Genelkurmay Başkanı'na Sert Eleştiriler

İsrail'de askerlik yapmayı dini gerekçelerle reddeden Ultra-Ortodoks (Haredi) topluluğun dini liderlerinden Haham Arye Yazdi, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i "lanetli", "adı sanı yok olasıca" sözleriyle hedef aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Bnei Brak kentinde askere gitmeyi reddettiği için gözaltına alınan Ultra-Ortodoks öğrencilerle dayanışma için dün gece gösteri düzenlendi.

Ordu yönetmeliklerine aykırı şekilde üniformalarına "Mesih rozeti" takan bazı askerlere disiplin cezası verilmesini eleştiren Haham Yazdi gösterideki konuşmasında, Genelkurmay Başkanı'nı "O lanetlenmiş Genelkurmay Başkanı, adı sanı yok olasıca, bir askeri sadece Mesih'i özlediği için bir aylığına hapse gönderdi." ifadeleriyle hedef aldı.

Haredi topluluğuna askere gitmemeleri çağrısını yineleyen Haham Yazdi, "Bu ordunun tek amacı Tevrat'ı, inancı ve Mesih düşüncesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Buna kanmayın, orduya yazılmayın." dedi.

Öte yandan haberde, İsrail'in en aşırı sağcı koalisyon hükümetinin bileşenlerinden Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arye Deri'ye bazı protestocuların "hain" diye tepki gösterdiği aktarıldı.

Yeditoh Ahronot gazetesi ise Haham Yazdi'nin bağlı bulunduğu Bnei Brak'taki Tevrat Okulu'nun devletten on binlerce dolar destek aldığını yazdı.

Haredi hahamın sözlerine hükümetten tepki

Haredi Haham Yazdi'nin Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan açıklamaları, Ultra-Ortodoks bileşenleri barındıran aşırı sağcı İsrail hükümetinin tepkisine yol açtı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Bnei Brak'ta Genelkurmay Başkanı'na yönelik sarf edilen "utanç verici sözleri" şiddetle kınadığını belirterek "Aramızda görüş ayrılıkları olsa dahi, hepimizi koruyan ordumuza ve onun komutanlarına yönelik ciddi kışkırtmalara kesinlikle yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise kamusal tartışmalarda sınırın aşılmaması gerektiği uyarısında bulunarak, "Genelkurmay Başkanı'na karşı vahim kışkırtıcı açıklamaları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail muhalefetinden Haredilere mali desteğin kesilmesi çağrısı

Eski Başbakan ve muhalefet lideri Naftali Bennett ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazdi gibi isimlerin devletten aldığı mali desteklerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Bennett, "Kural basit: Siyonizm'e ve İsrail'e karşı eğitim veren hiç kimse devletten tek bir şekel bile almayacak. Çalışmamayı seçen hiç kimse para alamaz. Askerlik hizmeti yapmamayı seçen hiç kimse para alamaz. Bu kadar. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki yeni anlaşmadır." ifadelerini de kullandı.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Harediler, savaşçılarıma karşı kışkırtmada bulunuyor. Genelkurmay Başkanı'nın kanının dökülmesine zemin hazırlıyor." dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot da yaşananları "kırmızı çizginin pervasızca aşılması" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:

"Genelkurmay Başkanı'na yönelik bu vahşi kışkırtma, Başbakan Netanyahu'nun koalisyon ortaklarının utanç verici varlığında gerçekleşmiştir ve ordu komutanları ile askerlerin kanına fiilen izin vermektir. Bu dip noktası, Netanyahu'nun iktidarda kalmak adına yıllardır ülkeyi içine sürüklediği nefret ve bölünme kültürünün doğrudan bir sonucudur."

Ultra-Ortodoks Şas Partisi de Yazdi'nin sözlerini kınamak zorunda kaldı

Bnei Brak'taki gösteriye katılan bazı Şas Partisi milletvekilleri ve yetkililerinin Haham Yazdi'nin Genelkurmay Başkanı'nı hedef alan sözlerine sessiz kalması eleştirilere neden oldu.

Şas Partisi ise gelen tepkiler üzerine resmi açıklama yapmak durumunda kaldı.

Açıklamada, "Dün gece Bnei Brak'ta Tevrat onuruna düzenlenen protesto mitinginde Genelkurmay Başkanı'na karşı sarf edilen aşırı ifadeler, hahamlarımızın ve Tevrat Bilgeleri Konseyi'nin görüşlerini kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu sözler, Şas hareketinin benimsediği ve izlediği yola tamamen aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.