Rusya'dan Harkiv'e İHA saldırısı: 40 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'dan Harkiv'e İHA saldırısı: 40 kişi yaralandı

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Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentine İHA ile saldırı düzenlendi, saldırı sonucu 40 kişi yaralandı. Görüntülü mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, "Rusya tam ve kalıcı bir ateşkesi reddetmeye devam ediyor ve tüm müttefikler artık Rusya'nın bu manipülasyonlarından bıkmış durumda" diye konuştu.

02.05.2025 23:53  Güncelleme: 00:07
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Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Harkiv kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların bu gece Harkiv kentine İHA'larla saldırı yaptığını belirtti. Saldırıda kentin farklı semtlerin hedef alındığını aktaran Sinegubov, mevcut bilgilere göre 40 kişinin yaralandığını aktardı.

Sinegubov, Harkiv'deki yaralı sayısının artabileceğini ifade etti.

ZELENSKIY: RUSYA ATEŞKESİ REDDEDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de gece paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ordunun yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki harekatı sürdürdüğünü ifade etti.
Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın askeri havacılığının geliştirilmesine yönelik konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, ayrıca yerel balistik füzeleri yaratma sürecini de hızlandırmak istediklerini söyledi.

Rusya'nın, ABD'nin önerdiği ateşkesi reddetmeye devam ettiğini savunan Zelenskiy, "Rusya tam ve kalıcı bir ateşkesi reddetmeye devam ediyor ve tüm müttefikler artık Rusya'nın bu manipülasyonlarından bıkmış durumda." diye konuştu.

Rusya\'dan Harkiv\'e İHA saldırısı: 40 kişi yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Harkiv'e İHA saldırısı: 40 kişi yaralandı - Son Dakika

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