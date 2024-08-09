Harmancık Panayırı ve Kültür Şenliği İçin Yer Satış İhalesi Gerçekleştirildi

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde bu yıl 77'ncisi düzenlenecek Panayır ve Kültür Şenliği için yer satış ihalesi gerçekleştirildi.

Bu sene 13-18 Ağustos'ta yapılacak etkinlik için Harmancık ile çevre il ve ilçelerden yaklaşık 100 esnaf ihaleye katıldı.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, programda yaptığı konuşmada, bu yıl her güne bir etkinlik planladıklarını söyledi.

Arıkan, "14 Ağustos'ta Mudanya Belediyesi ve Gemlik Belediyesi Bandosu kortej yürüyüşü ve mahalli sanatçılarımızın konseri olacak. 15 Ağustos Perşembe günü Tuğçe Kandemir, 16 Ağustos Cuma günü Moğollar konseri, 17 Ağustos'ta mehteran gösterisi, 18 Ağustos'ta ise DAĞ-DER ile Harmancık Danışığı yapacağız. Herkesi davet ediyorum. Büyükşehir Belesiye Başkanımız Mustafa Bozbey ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Kültür Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 77. Harmancık Panayırı ve Kültür Şenliği için tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.