Harran'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
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Harran'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı.

06.12.2024 23:46
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Kasım'da telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harran'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika

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