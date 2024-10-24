Harris, Trump'a Yüklenirken İsrail Sorularından Kaçındı - Son Dakika
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Harris, Trump'a Yüklenirken İsrail Sorularından Kaçındı

Kamala Harris, Pensilvanya'da canlı yayında İsrail ile ilgili net cevaplar vermekten kaçındı.

24.10.2024 05:46
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Demokrat başkan adayı Kamala Harris, kritik eyaletlerden Pensilvanya'da katıldığı canlı yayında, İsrail'in Filistinlileri öldürmesine destek verip vermeyeceği ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'tan daha İsrail yanlısı olup olmayacağı sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı.

ABD'de başkanlık yarışı için geri sayım sürerken, Demokrat aday Harris, çekişmeli eyaletlerden Pensilvanya'da kararsız seçmenlerin katıldığı ve CNN'de canlı yayınlanan programda soruları yanıtladı.

Salonda bulunan ve henüz oy tercihi konusunda net karar vermediğini ifade eden çok sayıda seçmenin iç politikadan ekonomiye ve dış politikaya kadar farklı alanlardaki sorularını cevaplayan Harris, konuşmasının büyük bölümünde Trump'ı eleştirdi.

Harris, bir katılımcının "Daha fazla Filistinlinin ABD vergileriyle fonlanan bombalardan dolayı ölmeyeceğinin garantisini verip veremeyeceği" ile ilgili sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı.

"Şunu söyleyeceğim. Çok fazla sayıda masum Filistinli sivil öldürüldü. Bu vicdana aykırı. Sinvar'ın ölümüyle birlikte şu anda bu savaşı bitirebilecek bir fırsatımızın olduğuna inanıyorum." değerlendirmesini yapan Harris, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Bölgede barış için iki devletli çözüme inandıklarını kaydeden Harris, ancak öyle bir durumda hem Filistinlilerin onurlarıyla hem de İsraillilerin güven içinde yan yana yaşayabileceklerini söyledi.

Gazze'deki sivillerin hayatlarını kaybetmelerini izlemenin kolay olmadığını ve bundan rahatsızlık duyan insanların hislerini anladığını savunan Harris, bu konuda kendisine soru soran seçmene net bir karşılık vermedi.

Harris ayrıca, "Trump'tan daha fazla İsrail destekçisi olup olmayacağı" ile ilgili bir soruya da net bir yanıt vermekten kaçınarak Orta Doğu'dan ve Trump'ın açıklamalarından bahsetti.

Trump'a "faşist" dedi

Programın başlarında Trump'ı eleştiren Harris, daha önce Trump'ın kabinesinde görev yapmış ve son günlerde onun aleyhinde değerlendirmede bulunan eski bakan ve bürokratların açıklamalarını hatırlattı.

Trump'ın "diktatörleri sevdiğini" savunan Harris, sunucu Anderson Cooper'ın "Siz Donald Trump'ı faşist olarak nitelendirir misiniz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'a yüklenen Harris, Cumhuriyetçi rakibinin "Amerikan demokrasisi için tehlikeli olduğunu" ve yeniden başkan olmaması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harris, Trump'a Yüklenirken İsrail Sorularından Kaçındı - Son Dakika

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