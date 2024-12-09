Hartum'da Bombardıman: 28 Ölü, 37 Yaralı

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HARTUM, 9 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki bir yakıt istasyonunu hedef alan bombardımanda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Yerel gönüllü grubu Güney Hartum Acil Durum Odası tarafından pazar günü yapılan açıklamada, "Beşayir Hastanesi'nin kuzeyindeki Mayo mahallesinde amonyak yakıtı istasyonu bombalandı. Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve büyük maddi hasar oluştu" denildi.

Saldırıda 3'ü birinci derecede yanık olmak üzere 29 kişi yaralanırken, 8 kişiye ise şarapnel parçaları isabet etti.

Grup, yaralılara yönelik tıbbi tedavinin sürdüğünü belirterek daha fazla tıbbi destek çağrısında bulundu.

Sudan'ın Al-Rakoba haber sitesinin pazar günkü haberinde, amonyak yakıtı istasyonunun bombalanması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin de yaralandığı doğrulandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla insan da ülke içinde ve dışında yerinden edildi.