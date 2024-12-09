Hartum'da Bombardıman: 28 Ölü, 37 Yaralı

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HARTUM, 9 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki bir akaryakıt istasyonunu hedef alan bombardıman sonrası bölgeden yükselen duman, 8 Aralık 2024.

Yerel bir gönüllü grubun ve yerel medyanın bildirdiğine göre, Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki bir akaryakıt istasyonunu hedef alan pazar günkü bombardımanda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Güney Hartum Acil Yardım Odası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)