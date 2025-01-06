Hartum'da Hava Saldırısı: 10 Ölü, 30 Yaralı

Güncel

HARTUM, 6 Ocak (Xinhua) -- Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyini hedef alan hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Yerel gönüllü grup Güney Hartum Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, "Hartum'un güneyindeki Mayo mahallesinde bulunan Al-Sahrij istasyonunu hedef alan hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 5'i birinci derece yanık vakası olmak üzere 30 kişi de yaralandı" denildi.

Al-Sahrij istasyonunun bir ay içinde üç kez bombalandığına dikkat çeken grup, bölgede bir pazar ve çok sayıda restoran olması nedeniyle genellikle çok sayıda sivilin bulunduğuna işaret etti.

Sudan haber portalı Al-Rakoba'nın pazar günü bildirdiğine göre hava saldırısında yaralananların çoğu, olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Beşir Hastanesi'ne nakledildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023 ortalarında başlayan çatışmalarda 29.683 kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla insan yerinden oldu.