Hartum Petrol Rafinerisi Çatışma Alanı - Son Dakika
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Hartum Petrol Rafinerisi Çatışma Alanı

Hartum Petrol Rafinerisi Çatışma Alanı

Sudan'daki Hartum Petrol Rafinerisi, çatışmalar nedeniyle stratejik bir savaş alanı haline geldi.

27.01.2025 17:36
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HARTUM, 27 Ocak (Xinhua) -- Sudan'ın en büyük petrol rafinerisi olan ve 1990'larda inşa edilen Hartum Petrol Rafinerisi, başkent Hartum'un yaklaşık 70 kilometrem kuzeyindeki El-Jaili bölgesinde bulunuyor. Günde 100.000 varil üretim kapasitesine sahip olan tesis, ülkenin yakıt ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Stratejik önemi nedeniyle rafineri, ülkede devam eden çatışmalarda kilit öneme sahip bir savaş alanına dönüştü.

Sudan hükümeti ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri 23 Ocak'ta söz konusu petrol rafinerisinde çıkan yangın nedeniyle karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri 24 Ocak'ta, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından kontrol edilen El-Jaili bölgesindeki Hartum Petrol Rafinerisi'nin kontrolünü geri aldığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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