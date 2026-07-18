Harun Kolçak 9. Yılında Anılıyor

Türkçe pop müziğin 1990'lı yıllardaki önemli isimlerinden şarkıcı, besteci ve söz yazarı Harun Kolçak, vefatının 9. yılında anılıyor.

Peş peşe yayımladığı albümler ve hit şarkılarla Türk pop müziğinin en güçlü isimleri arasına giren Kolçak, duygusal yorumculuğu ve kendi bestelerini seslendirmesiyle dönemin müzik anlayışına önemli katkı sundu.

Hafızalarda yer edinen Kolçak, "Gir Kanıma", "Müptelayım Sana", "Yanımda Kal" ve "Beni Affet"in aralarında olduğu unutulmaz şarkılarıyla aradan geçen yıllara rağmen dinlenilmeye devam ediyor.

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak ile Özcan Kolçak'ın tek çocuğu olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da dünyaya gelen Harun Emin Kolçak, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde öğrenim görürken bas gitar çalmaya başladı.

Babasının desteğiyle eğitimini yarıda bırakan Kolçak, profesyonel müzik kariyerine 1977'de Erkin Koray'ın "Tutku" albümünde bas gitar çalarak başladı.

Bir röportajında müziğe olan ilgisini anlatan sanatçı, "Müziğin içine doğdum. Anneannem ut çalardı. Annem klasik Türk müziği ile ilgiliydi. Evlerde hep meşk edilirdi yani..." ifadelerini kullanmıştı.

Kolçak, babasının kendisini her zaman desteklediğini belirterek, "Babam bana ilk gitarımı alan ve beni hep destekleyen biri oldu. Hatta 1980'li yıllarda liseden sonra okumak istemediğimi söylediğimde, bunu hoş karşılayan, pek de yurdumun otoriter, boğucu babalarına benzemediği için çok şanslıyım." sözlerini dile getirmişti.

Kariyerinin ilk yıllarında birçok usta isimle çalıştı

Aynı yıl Ferdi Özbeğen ve Zülfü Livaneli'nin stüdyo kayıtlarında bas gitarist olarak yer alan Kolçak, arkadaşlarıyla kurduğu grupla bir süre Galata Kulesi'nde sahne aldı. Sanatçı, 1978'de Rıza Silahlıpoda ve Nükhet Duru'nun "Ritm 68" orkestrasına katıldı.

Askerliğinin ardından caz müziğine yönelen Kolçak, Aydın Esen, Neşet ve Nükhet Ruacan ile Erol Pekcan gibi isimlerle çalışarak müzikal birikimini geliştirdi.

Daha sonra Onno Tunç orkestrasına katılan sanatçı, Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Orkestrada 7 yıl bas gitarist, vokalist ve solist olarak görev yapan Kolçak, orkestranın dağılmasının ardından bir süre vokalist olarak çalışmalarını sürdürdü.

Aşkın Nur Yengi ve Grup Periyod ile 1986 Eurovision Türkiye elemelerinde "Haydi Söyle" adlı şarkıyı seslendiren Kolçak, müzik dünyasında adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Sanatçı, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile 1987'de yaptığı düetle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ile Akdeniz Müzik Yarışması'nda ödüle değer görüldü.

"Gir Kanıma" ile geniş kitlelere ulaştı

Kolçak, 1991'de yayımladığı ilk albümü "Beni Affet"te yer alan "Gir Kanıma" şarkısıyla büyük çıkış yaptı. Bunu 1993'te "En Büyük Aşk" albümü izledi.

Şarkılarının önemli bölümünün söz ve bestesine imza atan sanatçı, 1994'te Bendeniz adıyla tanınan Deniz Çelik ile "Biz", 1995'te ise "Yanımda Kal" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Onno Tunç'un vefatının ardından ise çalışmalarını İskender Paydaş ile sürdürdü.

Litvanya'da 13 ülkenin katıldığı "Müzikos Festivalis 96"da "Müptelayım Sana" şarkısıyla "En İyi İkinci Şarkıcı" seçilen Kolçak, 1998'de pop rock tarzındaki "Teslim Oldum" albümünü yayımladı.

"Yaşasın" albümünün ardından müziğe ara verdi

Müzik kariyeri boyunca yayımladığı çalışmalarla dinleyicilerin beğenisini kazanan Kolçak, 2000'de çıkardığı "Yaşasın" albümünün ardından müziğe ara verdi.

Oyunculuk da yapan sanatçı, "Aile Bağları", "Reyting Hamdi", "Kurşun Asker" ve "Pis Yedili" yapımlarında rol aldı.

Kolçak, 2006'da "Müzisyen" albümünün yanı sıra "Kahin Aziz Malachy'ye Göre Papalığın Sonu" adlı kitabını yayımladı.

Annesini 2010'da kaybeden sanatçı, aynı yıl prostat kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisinin ardından hastalığı yenerek 2012'de "Yeniden Doğuyorum" albümünü dinleyicilerle buluşturdu.

"Çeyrek Asır" albümünde sevilen şarkılarını yeniden yorumladı

Harun Kolçak, 2016'da yayımladığı "Çeyrek Asır" albümünde sevilen eserlerini yeniden yorumladı. Albümde Işın Karaca, İrem Derici, Tan Taşçı, Yaşar, Bedük, Kubat, Aşkın Nur Yengi, Tuğba Yurt, Umut Kuzey, Hakan Kahraman, Gülçin Ergül, Alişan Göksu, Gökhan Türkmen ve Zara da yer aldı.

Kanser tedavisi sürecinde çalışmalarını sürdüren Kolçak'ın hastalığı Haziran 2016'da yeniden nüksetti.

Harun Kolçak, tedavi gördüğü hastanede 19 Temmuz 2017'de 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Bursa'nın Gemlik ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Vefatının ardından Mehmethan Dişbudak ile Alper Atakan'ın düzenlemelerini yaptığı "Hatıra" albümü dijital platformlarda yayımlandı. Albümde sanatçının "Deliyim" ve "Haberin Bile Yok" adlı yeni şarkılarının yanı sıra "Deli Et Beni" ve "Elimde Değil" eserleri de yer aldı.

Harun Kolçak'ın diskografisinde "Beni Affet" (1991), "En Büyük Aşk" (1993), "Biz" (Bendeniz ve Harun Kolçak) (1994), "Yanımda Kal" (1995), "Teslim Oldum" (1998), "Yaşasın" (2000), "Müzisyen" (2006), "Aşk Beni Hep Değiştirecek" (2007), "Yeniden Doğuyorum" (2012), "Çeyrek Asır" (2016) ve vefatının ardından yayımlanan "Hatıra" (2020) albümleri yer alıyor.