Harun Özen Edirne Esnaf Birliği Başkanı

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) başkanlığına seçilen Harun Özen mazbatasını aldı.

Edirne İl Seçim Kurulundan mazbatasını alan Özen, Edirne Adliyesi önünde gazetecilere, destek olan tüm delegelere teşekkür etti.

Genel kurulun çok şeffaf ve demokratik şekilde gerçekleştiğini belirten Özen, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Edirne esnafını geleceğe hep birlikte taşımak istiyoruz. Bu önemli görevin yaklaşık 20 bin esnafımıza sonra da Edirne'mize hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım." diye konuştu.