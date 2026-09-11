Harvard, 7 Ekim sonrası bağışını askıya alan Yahudi milyarderi ikna etti - Son Dakika
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Harvard, 7 Ekim sonrası bağışını askıya alan Yahudi milyarderi ikna etti

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ABD'de Harvard Üniversitesi'nin, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı sonrası 100 milyon dolarlık bağışını askıya alan Yahudi milyarder Stuart Zimmer'i yeniden fon desteği vermeye ikna ettiği bildirildi. Rektör Alan Garber'in hazirandaki mezunlar buluşmasında Zimmer'e kampüsteki antisemitizmden duyduğu rahatsızlığa yönelik güvence verdiği aktarıldı.

ABD'de Harvard Üniversitesinin, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısı sonrası 100 milyon dolarlık bağışını askıya alan Yahudi milyarder Stuart Zimmer'i ikna ederek, yeniden fon desteği kazandığı bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, Yahudi milyarder Stuart Zimmer ile üniversitenin bu yıl haziran ayındaki mezunlar buluşmasında görüştü.

Görüşmede Garber, yaklaşık iki yıldır ikna etmeye çalıştığı büyük bağışçı Zimmer'e, üniversitenin "samimi ve kapsamlı tartışma" ortamını benimseme yönündeki çabalarını anlattı.

Rektör Garber, saldırı sonrası dönemde "Harvard'ın tutumu ve kampüste baş gösteren antisemitizmden derinden rahatsız olan Zimmer'e, üniversitenin Yahudi okullarından öğrenci kabul etmeye devam edeceği" güvencesini verdi.

Garber, görüşmede, kampüsteki bir bilim merkezine Zimmer'in nöroradyolog olan babasının adının verileceğini ve "söz konusu bağışın öğrenciler için koşer yemek seçeneklerini" artıracağını da bildirdi.

"Rektörün Grubu"

Ağustos 2024'te bu göreve gelen Garber, "Rektörün Grubu" olarak adlandırılan ve üniversiteye en büyük bağışçıları kapsayan bir grupla düzenli telefon görüşmeleri yapıyor.

Görüşmelere katılan isimler arasında Lloyd Blankfein, John Paulson, Michael Bloomberg, Seth Klarman ve Zimmer yer alıyor.

Dönemin rektöründen rahatsızlık

ABD basınında Zimmer'in, Temmuz 2023-Ocak 2024'te Harvard Rektörlüğü yapan Claudine Gay'in 7 Ekim 2023'teki saldırılara yeterli tepki vermediği için rahatsızlık duyduğu aktarılmıştı.

Ocak 2024'te rektörlük görevinden istifa eden Gay, "demagoglar ve ırkçılarca görevden ayrılmaya zorlandığını" bildirmişti.

Stuart Zimmer

Yahudi milyarder Stuart Zimmer, 1991 yılında Harvard College'dan mezun olmuş ve 24 yaşındayken New York'ta enerji ve altyapı yatırımları yapan bir şirket kurmuştu.

Zimmer, hisselerinin değeri 1 milyar doları aşan halka açık Ategrity adlı özel sigorta şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harvard, 7 Ekim sonrası bağışını askıya alan Yahudi milyarderi ikna etti - Son Dakika

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