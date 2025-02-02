Haryana'da Araç Kanalda Suda Kayboldu

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YENİ DELHİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde bir su kanalına düşen araçtaki 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden hala haber alınamıyor.

Kaza cuma gecesi geç saatlerde bir aracın Haryana'nın Fatehabad bölgesindeki Bhakhra kanalına düşmesi sonucu meydana geldi. Araç sürücüsü ve 11 yaşındaki bir çocuk kanaldan yüzerek kurtulmayı başardı.

Hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

Yerel bir yetkili, cuma gecesi bir cenazenin, cumartesi günü ise komşu Pencap eyaletinden altı cenazenin çıkarıldığını belirterek kayıp beş kişiyi bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güçlü akıntılara sahip kanala düşen araçtaki 14 kişi, Pencap eyaletindeki bir düğünden dönüyordu.