Hasan Uçarsu'ya Onur Ödülü

Güncel

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının bu yılki Onur Ödülü, besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya verilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, Yönetim ve Danışma Kurulu'nun oybirliği ile Hasan Uçarsu'nun "Ulusal bestecilik ekolüne yaptığı büyük katkılar ile ulusal müziğimizi uluslararası düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı ve eğitimci kişiliği" göz önünde bulundurularak, 2024 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası'na layık görüldüğü bildirildi.

Ödülün 6 Aralık'ta And Evi'nde saat 20.00'de gerçekleşecek törenle verileceği duyuruldu.