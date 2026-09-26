Hasan Yıldız KAEÜ\'de öğrencilere hayallerinden vazgeçmemelerini öğütledi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) öğrencilere yönelik kariyer ve motivasyon konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Topluluğu tarafından "Dünya Seninle Değişir: Kariyer, Motivasyon ve Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

KAEÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte iş insanı, yapımcı, yönetmen Hasan Yıldız, öğrencilerle bir araya geldi.

Deneyimlerini ve kariyer yolculuğunu öğrencilerle paylaşan Yıldız, öğrencilerin kendilerine güvenmelerini, büyük düşünmelerini, çalışmalarını ve hayallerinden vazgeçmemelerini istedi.

Yıldız, Türkiye'nin geleceğinde eğitimli, üretken ve dünyaya açık gençlerin önemli bir rol üstleneceğine dikkati çekti.

Savaşların ve şiddetin sona erdiği, çocukların korkmadan yaşayabildiği bir dünya temennisinde bulunan Yıldız, Gazze'de yaşanan insani dram, masum sivillerin korunması ve Filistin halkının yaşadığı acıların son bulmasını diledi.

Etkinliğe Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Şahin, Ekonomi ve Yönetim Topluluğu Danışmanı ve İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Kızılkaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.