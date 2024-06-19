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Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor.

Kültür turizminin gözde mekanlarından biri olan Hasankeyf ilçesi, bayram tatilinde tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Hasankeyf ilçesine gelenler sıcak hava nedeniyle akşam tarihi yerleri geziyor.

Ziyaretçiler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Esnaf Abdullah Taş, tarihi ilçenin Hasankeyf'in turizmde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Hasankeyf'in köklü tarihi ve kültürüyle ziyaretçilere hitap ettiğini kaydeden Taş, "Çok mutluyuz çünkü esnafın yüzü gülüyor. Hasankeyf gündüz çok sıcak ama akşam hava serinliyor." dedi.

Ziyaretçilerden Orhan Yılmaz da, gündüz sıcak hava etkili olduğu için gün batımında ve gece saatlerinde gezmeye geldiğini aktardı.

Kocaeli'nden gelen ziyaretçilerden Ahmet Buzkartaca ise, Hasankeyf'in anlatıldığı kadar güzel bir yer olduğunu belirtti.