Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, jandarma, polis ve sağlık personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
İmrak, yeni yıla görevi başında bulunan jandarma ve polis ekipleriyle bir araya gelerek sohbet etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ardından İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden İmrak, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika
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