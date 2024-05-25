Güncel

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'a, GAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri ziyarette bulundu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü Selin Özer ve beraberindeki heyet, Kaymakam İmrak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Hasankeyf'te turizmin geliştirmesi amacıyla yapılması planlanan projeler ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.