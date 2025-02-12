Hasankeyf Mağaraları Turizme Açılıyor

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Batman'da hayata geçirilen proje ile tarihi Hasankeyf ilçesinin Yamaç Külliyesi mevkisindeki mağaralar turizme kazandırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik himayesinde yürütülen proje kapsamında, Hasankeyf Kalesi'nin yakınında yer alan mağaralara yürüyüş yolları, merdivenler, modern ışıklandırma yapılacak. Ayrıca daha önce mesken olarak kullanılan mağaralar da turizme kazandırılacak.

Proje ile Hasankeyf'in binlerce yıllık mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Projenin ağustos ayında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.