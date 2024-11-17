Hasankeyf'te El Cezeri Bilim Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasankeyf'te El Cezeri Bilim Merkezi Kuruluyor

Hasankeyf\'te El Cezeri Bilim Merkezi Kuruluyor

Hasankeyf'te, El Cezeri'nin çalışmaları tanıtılacak bilim merkezi açılmak üzere yüzde 95 tamamlandı.

17.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde "El Cezeri Bilim Merkezi" kuruluyor.

Hasankeyf Kaymakamlığı öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İl Özel İdaresince finanse edilen proje kapsamında "El Cezeri Bilim Merkezi" yapılıyor.

Proje kapsamında sibernetik ve robot bilimi konusunda önemli çalışmalar yapan İslam alimi El Cezeri'nin kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürülmesi amacıyla 2 yıl süren bir çalışma gerçekleştirildi.

Cezeri'nin çizimlerinden yola çıkılarak hazırlanan makineler açılacak merkezde tanıtılacak.

El Cezeri'nin çizimini yaptığı makinelere eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretilen "Filli Su Saati", "Abdest Alma Robotu", "Kovalı Su Yükseltme Çarkı", "Çift Hazneli Otomatik Fıskiye" ve "İki Pistonlu Su Pompası" özgün tasarımına uygun bir şekilde aktif olarak çalışacak.

İlçenin turizmine de katkı sunması beklenen ve yüzde 95'i tamamlanan merkezin kısa sürede açılması planlanıyor.

Merkez, müze içerisinde yapılıyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, ilçedeki Hasankeyf Müzesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli müzeleri arasında yer aldığını söyledi.

Müzede Paleolitik (Eski Taş Çağı) Çağdan günümüze yaklaşık 4 bin eserin bulunduğunu belirten İmrak, müzenin yaklaşık 250 metrekarelik alanında dönemi içerisinde dünyanın en önemli bilim insanlarından El Cezeri'nin adına bilim merkezi inşa ettiklerini bildirdi.

Merkezde 19 eserin sergileneceğini kaydeden İmrak, şöyle konuştu:

"Merkezde sergileyeceğimiz 19 eserin 5'i aktif olarak çalışacak. Zamanında nasıl çalışıyorsa aynı şekilde dönemi hatırlatırcasına bir çalışmayı aktif olarak göstereceğiz. Geri kalan eserleri de El Cezeri'nin bütün sanatlarını gösterecek şekilde burada sergileyeceğiz."

Sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen Cezeri'nin 12. yüzyılda yaşadığını anımsatan İmrak, bölgenin en önemli bilim insanlarından biri olduğunu kaydetti.

Kaymakam İmrak, Cezeri'nin özellikle suyu aktif ve fonksiyonel bir şekilde kullanılmasını sağladığını, dönemi içerisinde tarım devrimine etkisinin büyük olduğunu anlattı.

Hasankeyf Müzesinin turizm potansiyeline sahip olduğunu, bu potansiyelin El Cezeri Bilim Merkezi ile artmasını beklediklerini ifade eden İmrak, şunları söyledi:

"Müzemizin bilim merkezi yüzde 95 oranında bitti. İl Özel İdaremizin burada büyük bir katkısı var, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sayın Valimizin de liderliğinde kalan kısmını en kısa sürede tamamlayıp kıymetli misafirlerimizi ağırlamış olacağız. Bu anlamda büyük bir heyecanla misafirlerimizi ağırlayacağımız günü bekliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasankeyf, Kültür, Eğitim, Güncel, Turizm, batman, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf'te El Cezeri Bilim Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:27 Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 16:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hasankeyf'te El Cezeri Bilim Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.