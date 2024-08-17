Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 479 paket sigara, 90 paket puro, 5 cep telefonu, 3 elektronik sigara, 3 kablosuz kulaklık, 53 paket çay ve 18 parfüm ele geçirildi.
5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 5 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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