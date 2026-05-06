Hasankeyf’te Model Uçak Kursu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasankeyf’te Model Uçak Kursu Başladı

06.05.2026 02:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaokul öğrencileri, Hasankeyf'te düzenlenen model uçak yapım kursuna katılıyorlar.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kursa katılan ortaokul öğrencileri, model uçak yapımını öğreniyor.

Hasankeyf Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Müdürlüğünce Hasankeyf İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan Model Uçak (ATA) Yapımı Kursu'nda 20 öğrenciye eğitim veriliyor.

Öğrenciler 4 hafta sürecek eğitimlerle model uçak yapımı, uçakların uçuş prensipleri ve temel parçalarını öğrenecek.

Kursu tamamlayan öğrencilere sertifika ve madalya verilecek. Eğitimlerin ardından 15 Mayıs'ta model uçak şenliği düzenlenecek.

Kursta eğitmen Osman Kılıç, AA muhabirine, geçen yıl başladıkları model uçak eğitimlerini ikinci yılında da devam ettirdiklerini söyledi.

Kursa katılım için 100 öğrencinin başvurduğunu belirten Kılıç, ilk etapta 20 öğrenci ile eğitimlere başladıklarını dile getirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız burada gençlerin gelecekte bir uçak mühendisi ya da bir uçak pilotu olmalarına imkan sağlamaktır. Çünkü burada model uçak kursunda bir uçak nasıl uçar, uçağın parçaları nelerdir, uçak nasıl yapılır bunları öğreniyor çocuklar. Yani yapmış oldukları modeller tamamen bire bir uçağın küçültülmüş modellemesidir. Uçma prensipleri, yükseliş tümeni, dönüş tümeni ve kanat olarak bire bir aynısıdır."

Kursa katılan öğrencilerden Havva Taymur da okulda verilen seminer sonrası model uçak kursuna katıldığını belirterek, "Burada uçak yapmayı öğreniyoruz. Şu anda uçak parçalarını birleştiriyoruz. Parçaları birleştirdikten sonra 15 Mayıs'ta bir etkinliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Hicran Şeker de kursta model uçak eğitimi aldıklarını ve bu sırada arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf’te Model Uçak Kursu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:27:49. #7.12#
SON DAKİKA: Hasankeyf’te Model Uçak Kursu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.