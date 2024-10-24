Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan araçları denetledi.
Servis araçlarının kontrolünü gerçekleştiren ekipler, araçların bakım durumu, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci taşıma belgeleri ve kapasite aşımı gibi kriterler titizlikle incelendi.
Ayrıca, servis şoförlerine trafik kurallarına uyma, emniyet kemerlerinin sürekli takılması ve araç içi düzenin korunması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Servis Araçları Denetlendi - Son Dakika
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