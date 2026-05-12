Hasankeyf\'te Yeşil Kuşak Projesi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Yeşil Kuşak Projesi" kapsamında 1500 meyve fidanı dikildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in destekleri, Kaymakam Mehmet Ali İmrak koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında 10 köyde fidan dikim çalışması gerçekleştirildi.

Köy girişlerine yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki alana dikilen 1500 meyve fidanının, kenttin daha yeşil ve verimli bir görünüme kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.