Hasbi Dede Tutuksuz Yargılanacak

12.03.2026 16:00
Giresun'da çocuğa cinsel taciz suçundan tutuklanan Hasbi Dede, tutuksuz yargılanacak.

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hasbi Dede, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, mağdur T.T, annesi N.T, Dede'nin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da yer aldı.

Mahkeme başkanı, Hasbi Dede, mağdur T.T. ve annesi N.T'nin ifadesinin ardından duruşmaya ara verdi.

Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

Olay

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA

