Haseke'de YPG ile Askeri İşbirliği

Suriye'de terör örgütü YPG ile 29 Ocak'ta varılan mutabakatın uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Komiseri Tuğgeneral Ziyad el-Ayaş, örgütün işgalindeki Haseke ilinde askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesine yönelik mekanizmanın ele alındığını belirtti.

Tuğgeneral Ayaş, Haseke Medya Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, Haseke Valisi Nureddin Ahmed İsa ve ilde görevli askeri ve güvenlik yetkililerinin yanı sıra terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesine ilişkin mekanizma ile yürütme adımlarının ele alındığını aktaran Ayaş, terör örgütü YPG'nin sözde 3 askeri tugayının Suriye Savunma Bakanlığına bağlı 60. Tümen'e katılacağını kaydetti.

Ayaş, esirler ve alıkonulanlar dosyasına ilişkin olarak da haklarında herhangi bir suçlama bulunmayan veya suç faaliyetleriyle bağlantısı kanıtlanmayan 60 kişinin serbest bırakılması için çalışma başlatılacağını ifade etti.

Daha önce Suriye devrimiyle ilgili faaliyetlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı bulunan kişilerin durumlarının yeniden değerlendirileceğini belirten Ayaş, bu kapsamda serbest bırakılmaları için isim listelerinin YPG'ye teslim edileceğini belirtti.

Haseke'ye ulaşımı sağlayan ve M4 uluslararası kara yolu hariç 5 ayrı eksenden şehre erişimin tamamen açıldığını söyleyen Ayaş, Suriyeli göçmenlerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamak amacıyla ilgili komitelerin oluşturulduğunu dile getirdi.

Ayaş, ayrıca örgütün işgalindeki Rumeylan ve Suvaydiye petrol sahalarının teslim alınması amacıyla teknik ve mühendislik ekibinin kurulduğunu sözlerine ekledi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta Kamışlı ilçesine, 27 Şubat'ta ise Halep'in Aynul Arap ilçesine girmişti.