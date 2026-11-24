Bangladeş'ten 2024'teki protestolar sırasında ayrılan ve hakkında idam kararı verilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in 16 Aralık'ta ülkesine dönmeyi planladığı bildirildi.

Hasina'nın Sözcüsü Syed Mozammel Ali basına yaptığı açıklamada, eski Başbakan'ın ülkeye dönüşü konusunda değerlendirmede bulundu.

Sözcü, Hasina'nın 16 Aralık'ta Bangladeş'e döneceğini, bunun için mevcut hükümetten uçak ayarlamasını talep ettiğini aktardı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Humaiun Kobir, Hasina'nın dönüşüne dair haberlere yönelik, "Gerçek şu ki hiçbir suçlunun, iade sürecinden geçmeden ülkeye girişine izin verilmeyecek." dedi.

Kobir, Hasina'nın uçak talebine ilişkin de "(Hasina) Sıradan bir yolcu değil. Ülkeye yalnızca kelepçeli şekilde ya da sıkı güvenlik önlemleri altında getirilebilir." ifadesini kullandı.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında idama, yolsuzluk suçlarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.